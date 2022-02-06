Gaziantep'te işçiler elektrik zamlarını protesto etti

Gaziantep'te Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası’nın (BİRTEK-SEN) çağrısıyla Başpınar OSB işçileri elektrik zamlarının geri alınması ve işçi ücretlerine insanca geçinebilecek bir zam talebiyle basın açıklaması yaptı.

Balıklı Parkı'nda yapılan eylemde basın açıklamasını BİRTEK-SEN kurucu genel başkanı Mehmet Türkmen okudu.

Türkiye'nin her yerinde işçilerin bu zamların geri alınması ve insanca geçinmeye yetecek ücret için ayakta olduğunu dile getiren Türkmen, Gaziantep'te de son bir haftada ondan fazla fabrikada binlerce işçinin dayatılan düşük zamları, gerçek enflasyonun altındaki sefalet ücretlerini kabul etmeyerek iş bıraktığını söyledi.

"İşçiler köle gibi çalıştırılırken onların sırtını sıvazlayanlar, ‘Biz bir aileyiz’ diyen patronlar, işçi hakkını isteyince 'hain' diyorlar, 'provakatör' diyorlar" diyen Türkmen "Özel şirketleri zengin eden, halkın cebindekini bir avuç patrona aktaran elektrik zammını kabul etmiyoruz" dedi.

Türkmen "Elektrik zammı başta olmak üzere, tüketim mallarına gelen zamlar geri alınsın. Ücretler insanca yaşamamıza yetecek seviyeye çıkarılsın" diye konuştu.