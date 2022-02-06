Antalya Altınkum'da yurttaşlar 'CK Akdeniz devletleştirilsin' talebiyle yürüdü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yer alan Altınkum mahallesi sakinleri, Altınkum Semt Evi'nin çağrısıyla bir araya geldi.

Semt Evi'nin önünde buluşan mahalle halkı, yüksek gelen elektrik faturalarına karşı 'CK Akdeniz Devletleştirilsin' talebiyle Konyaaltı Kent Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe esnaf ve çevre halkı alkış ve araç kornalarıyla destek verdi.

Kent Meydanı'nda Altınkum Semt Evi adına yapılan konuşmada; faturaların ödenemeyecek duruma gelmesinin, elektrik dağıtım hizmetinin özelleştirilmesinin bir sonucu olduğu vurgulandı ve acilen devletleştirilme çağrısı yapıldı.

"Elektrik haktır satılamaz", "Fatura değil soygun düzeni", " Soyguna karşı mücadeleye"ve "Boyun Eğme Emeğine Sahip Çık" sloganlarının atıldığı Kent Meydanı'nda elektrik faturaları yakıldı. Meydanda CK Akdeniz Elektrik'in devletleştirilmesi talebiyle açılan imza masasıysa yurttaşlardan yoğun ilgi gördü.