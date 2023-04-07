Gaziantep'te iki aile arasında çatışma: 1'i polis 2 ölü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki iki aile arasında "çöp atma" meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında iki grup birbirlerine silahla ateş etti. Grup içerisinde bulunan 1'i polis 3 kişi kurşunların isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Mehmet Ali Kuş (35) ve Ali Çekiç'in (22) hayatını kaybettiğini belirlenirken yaralılar Saniye D. (45) ile Hüseyin Ç. (44) kentteki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Kuş'un, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaptığı ve izinde olduğu belirtildi.

Biri polis memuru 2 kişinin ölümü ve bir kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (AA)