Gaziantep’te güvenlik önlemleri alınmayan yıkım işlemi can aldı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde belediye tarafından taşeron bir firmaya ihalesi verilen binanın yıkım işlemi sırasında biri 17 diğeri 9 yaşındaki iki çocuğun üzerine, yıkılan binadan molozlar devrildi. Hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki çocuk hafif yaralı bir şekilde kurtarılırken, 9 yaşındaki Suriyeli çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden edinilen bilgilere göre binanın yıkımını üstlenen taşeron firmanın herhangi bir güvenlik önlemi almadan yıkımı gerçekleştirdiği bildirilirken yıkımı yapan kepçe operatörünün genç yaşlarda ve deneyimsiz olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri binanın yıkım yönünün yanlış olduğunu, kaza öncesinde kepçe operatörünün yoldan geçenlere dikkat etmeden yıkım işlemini gerçekleştirdiğini, halsiz ve yorgun olduğunu ve işlem sırasında sokağa molozları dağıttığını bildirdi.

Olayın yaşandığı sıralarda mahalle sakinleri olay yerinde yıkıntıdan arta kalan parçaları yakmak için topladıklarını belirtirken kaza yaşandığında ilk önce 17 yaşındaki çocuğu fark edip kurtarmak için kaza yerine yöneldiklerini o esnada 9 yaşındaki çocuğun cansız bedenini gördüklerini bildirdi.

Konuyla ilgili belediyeden ya da valilikten herhangi bir açıklama yapılmadı.

Düztepe Semt Evi yakınlarında gelişen olay sonrası mahalle halkı konunun aydınlatılmasını beklerken, TKP Şahinbey İlçe Örgütü yetkilileri konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

TKP Şahinbey İlçe Örgütü'nün olayla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Bir tarafta ihmaller doğrultusunda elim bir kaza yaşanırken aynı zamanda halkın yıkılan binadan yakacak malzeme almaya muhtaç bırakılması da aynı yozlaşmanın eseridir. Bu yozlaşmanın asıl kaynağı bozuk düzendir. Türkiye Komünist Partisi olarak canımızı alan ve bizi duyarsızlaştıran bu bozuk düzenin karşısında olacağız. TKP Şahinbey İlçe Örgütü olarak Düztepe halkını dayanışmaya davet ediyoruz."