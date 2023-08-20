Gaziantep'te doktora saldıranlardan biri tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hasta yakınlarınca darp edilerek ağır yaralanan doktor, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antep'te yaşanan doktora şiddet olayıyla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyadan olayı kınayan Koca, 1 kişinin tutuklandığını duyurdu. Koca'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep’teki bir özel hastanede, hasta sebebiyle hemşirelere sözlü ve fiziki müdahale ile başlayan şiddet olayı, hasta yakını kalabalık bir grubun hastaneye gelmesiyle büyüdü. Bir hekim arkadaşımız durumu tehlike arz edecek düzeyde yaralandı, bir görevli darp edildi. Arkadaşlarımıza tüm sağlık çalışanları adına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Olay sebebiyle 1 kişi tutuklanmıştır. Diğer saldırganlar hakkında adli süreç ve soruşturma devam ediyor. Adalet, sağlıkta şiddet olaylarına karşı yapılan düzenlemeler doğrultusunda gereken dersi verecek, buna inancımız tamdır. Bakanlığımızın Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı büyük bir ciddiyetle yakında uygulanmaya konacak. Sağlıkta şiddeti, yasa, tedbir ve toplumsal sağduyu ile yeneceğiz."