Gaziantep'te depremzededen tepki: 20 kişi halk olarak çalıştık, bir tane ekip görmedik

Gaziantep'te bir depremzede Fox TV Ana Haber canlı yayınında arama kurtarma ekiplerinin gelmemesine tepki gösterdi.

Depremin olduğu sabahın erken saatlerinden akşama dek halk olarak çalıştıklarını, resmi görevlilerin gelmediğini belirten depremzede "Bu sabah 04.00'ten 15.00'e kadar bir balyoz ve bir kürekle 20 kişi halk olarak çalıştık. Bir tane ekip görmedik. Yukarıda sadece sivil halk ve polis ekibi var. Analarımız, bacılarımız yukarıda kendi tırnaklarıyla kazıyor. hiçbir devlet kurumu şu anda yardım etmiyor. Analarımızı orada ateşin yanında ısıtıyoruz. Hiçbir battaniye, ilk yardım yok. Üç kuzenim şu anda göçüğün altında " dedi.