Gaziantep'te depremde yıkılan binanın 2 müteahhidi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yıkılan binalara ilişkin soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kentte yıkılan Emre Apartmanı'nın 2 müteahhidi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen müteahhitler Ali Emre ile Ahmet Yıldız, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki Emre Apartmanı'nın zemin katında bulunan banka tarafından binanın kolonlarından birinin kesildiği iddiasıyla şikayetçi olunduğu ortaya çıkmıştı.