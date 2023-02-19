Adıyaman'da yıkılan otelin ortaklarından biri İstanbul'da yakalandı

Adıyaman'da depremde yıkılan Bozdoğan Otel'in ortaklarından Nazan Bağcı İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Adıyaman'da depremde yıkılan Bozdoğan Otel'in ortaklarından Nazan Bağcı, İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda yapılan rutin kontrol çalışmaları sırasında kimlik bilgileri kontrol edilen bir kişinin, depremde yıkılan Bozdoğan Otel'in ortaklarından Nazan Bağcı olduğu belirlendi.

Yapılan incelemede Bağcı'nın, Adıyaman 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan ve yolcu karşılamak amacıyla havalimanına geldiği öğrenilen Bağcı, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. (AA)

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