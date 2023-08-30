Gaziantep'te iş cinayeti: İş makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 2. Organize sanayi bölgesi 83226 nolu cadde 32 sayılı mısır cips üreten Kenan C'a ait gıda fabrikasında bu sabah iş cinayeti meydana geldi.

Yerel haber sitesi memohaber.com'da yer alan habere göre, çalıştığı fabrikada gıda makinasına sıkışan 65 yaşındaki işçi, yaşamını yitirdi.

Mısır Cips'i üreten gıda fabrikasında bu sabah yaşanan olayda, iş makinası forklift ile makina taşıyan 65 yaşındaki İhsan H.'nın taşıdığı makinanın üzerine devrildiğini gören mesai arkadaşları durumu işyerlerindeki amirlerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelerek inceleme yaptı.

Olay yerine gelen nöbetci Cumhuriyet savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fabrika işçisi İhsan H.'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.