Gaziantep'te iş cinayeti: İnşaatın en üst katından düşen işçi yaşamını yitirdi

Gaziantep'te çalıştığı inşaatın beşinci katından beton zemine düşen 42 yaşındaki kalıp ustası Mehmet Gültekin hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde, çalıştığı beş katlı inşaatın en üst katındaki kolona kalıp çakan 42 yaşındaki kalıp ustası Mehmet Gültekin, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Gültekin, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İHA'nın haberine göre; olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Eyüp Sultan Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. Çalıştığı beş katlı inşaatın en üst katında kalıp çaktığı kolondan düşen kalıp ustası Mehmet Gültekin yaşamını yitirdi.

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gültekin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Esin'in cesedi, otopsi için adli tıp kurumunun morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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