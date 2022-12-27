Bursa'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren tarım ilaçları firmasına ait inşaatta çalışan işçi, yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

Olay akşam saatlerinde Orhangazi’de faaliyet gösteren Hektaş Tarımsal İnovasyon ve Deneyim Merkezinde meydana geldi. Devam etmekte olan inşaatta çalışan 49 yaşındaki Hasan Soylu isimli işçi inşaatın i bölümünde yaklaşık yedi metre yüksekten beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Soylu için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Soylu, kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olay sonrasında Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ve savcılık olaya dair soruşturma başlattı. (AA)