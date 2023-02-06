Gaziantep'te birçok bina yıkıldı: 'Enkaz altında çok fazla insan var'

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 şiddetindeki deprem çevre illeri de etkiledi.

Depremden etkilenen illerden olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Atatürk Mahallesi'nde birçok bina deprem nedeniyle yıkıldı.

Olay yerinden video paylaşan bir yurttaş, yardım çağrısında bulunarak "Çok sayıda yıkılmış apartman var. Enkaz altında çok fazla insan var. Acil yardım bekliyoruz" dedi.