Gaziantepli depremzede: Oy için geliyorlardı, şimdi neredeler?

Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki depremden etkilenen kentlerden biri olan Gaziantep'te evinden çıkmak zorunda kalan bir yurttaş, kente yardım gelmediği için iktidara tepki gösterdi.

Kente dönük hiçbir yardım çalışması yapılmadığına işaret eden yurttaş, şöyle konuştu:

"Nerede bu devlet büyükleri? Hani bakanlar tüm memlekete dağılmıştı? Şuradaki halka bir bakın. Kendi çadırlarını kendi elleriyle çektiler. Bir bardak su veren yok. Gece saat 4 buçuktan beri buradayız biz. Yazık günah değil mi bu insanlara? Oy istedikleri zaman 'oy oy oy' diyorlar, neredeler? İnsanlar rezil, çocuklarımız hasta oldu. İnsanlar hep dışarıda rezil halde. Yaşlımız var, kadınımız var, çocuğumuz var. Hani kadınların, çocukların hakları nerede? Hani kadın, çocuk, yaşlı öncelikliydi? Ne oldu? Neredeler? Bir bardak su verenimiz yok burada, Donuyoruz. Sırılsıklamız."