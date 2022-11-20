Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket saldırısı

Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 adet roket atıldı. Roketlerin düştüğü alanda inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi

Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı.

AA'nın haberine göre Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK tarafından atılan 4 roket, Karkamış ilçesindeki boş alana isabet etti.

Roketlerin düştüğü alanda inceleme başlatıldı.

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