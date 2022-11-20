Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı: 8 yaralı

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu ilk belirlemelere göre 1 asker, 2 özel harekat polisinin yaralandığı bildirildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik gücü sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sınır kapısında konuşlu Polis Özel Harekat yerleşkesine Tel Rıfat'tan düzenlenen çok namlulu roketatar (ÇNRA) saldırısında 8 güvenlik personelinin yaralandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda konuşlu Polis Özel Harekat yerleşkesine PKK/PYD terör örgütünce Tel Rıfat bölgesinden ÇNRA saldırısı düzenlenmiş, saldırı sonucu 1'i komiser, 6'sı polis memuru olmak üzere 8 güvenlik personeli yaralanmıştır. Yaralı personele Allah'tan acil şifalar diliyoruz" denildi.

