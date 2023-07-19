Gaziantep ve Muğla'da orman yangınları

Gaziantep ve Muğla'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

DHA'nın haberine göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Durmuşlar ile Hamidiye mahalleri arasındaki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmeye başladı. Büyüyen yangına, havadan da helikopterler ile müdahale ediliyor.

Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ise tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.