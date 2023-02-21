Gaziantep ve Malatya'da ağır hasarlı binalardan eşya alımı durduruldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Malatya ile Gaziantep'te ağır hasarlı binalara girişin yasaklandığı ve ikinci bir emre kadar eşya alımının durdurulduğu bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama yayımlayan Malatya Valiliği, can güvenliği nedeniyle alınan karara uyulmasını istedi.

Malatya Valiliği'nin açıklamasında "İkinci bir karara kadar ağır hasarlı binalardan eşya alma, kısıtlı sürede de olsa tamamen durdurulmuştur. Vatandaşlarımızın bu konuda ilgili birimlerden herhangi bir izin talebinde bulunmamaları, kolluk kuvvetlerine izin konusunda baskı yapmamaları, can güvenliği nedeniyle belirtilen yasak kararına uyulması önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

'Acil yıkılacak binalara giriş yasaktır'

Gaziantep Valisi Davut Gül ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ağır hasarlı binalardan eşya alımının durdurulduğunu ve acil yıkılacak binalara girişin yasaklandığını duyurdu.

Vali Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Müstakil ve artçı depremler devam etmektedir. Acil yıkılacak binalara giriş yasaktır. İkinci bir karara kadar ağır hasarlı binalardan eşya alma, kısıtlı sürede girme çıkma tamamen durdurulmuştur."