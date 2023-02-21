Her üç binadan birinin yıkıldığı Hatay'a 69 bin çadır kuruldu

Hatay'da dün meydana gelen 6,4 ve 5,8'lik depremlerin ardından bölgede giderilemeyen çadır ihtiyacı bir kez daha gündeme geldi. Defne ve Samandağ Belediye Başkanları katıldıkları yayınlarda en acil taleplerinin çadır olduğunu vurguladı, AFAD'a yardım çağrısında bulundu.

Tepkilerin odağındaki AFAD ise dağıtılan toplam çadır sayısını paylaştı. 13 milyondan fazla kişinin etkilendiği, resmi verilere göre 41 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 11 ilde kurulan toplam çadır sayısının 300 bin 809 olduğu duyuruldu.

AFAD'ın açıkladığı il il kurulan çadır sayısında ise en yüksek pay Hatay'a düştü. Her üç binadan birinin yıkıldığı 1 milyon 686 bin nüfuslu Hatay'a kurulan çadır sayısı 69 bin 766'da kaldı.

İşte depremden etkilenen illerde kurulan çadır sayısı:

Kahramanmaraş - 66.685

Gaziantep - 49.670

Adıyaman - 45.852

Malatya - 25.380

Adana - 17.515

Şanlıurfa - 8.838

Osmaniye - 7.170

Diyarbakır - 6.328

Kilis - 3.605