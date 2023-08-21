Gaziantep Üniversitesi rektörü üniversiteye kaçak inşaat yaptırdı

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi girişindeki ana yolun kenarına çelik konstrüksiyondan iki katlı bir kafeterya yaptırdı.

Sözcü'nün haberine göre, inşaat, binanın altının su deposu ve kaçak olarak yapılması nedeniyle önce durduruldu. Gaziantep Üniversitesi Vakfı bütçesinden sağlanan yaklaşık 5 milyon lira ile alınan çelik aksam sökülerek kampüs içine taşındı. Üniversiteyi büyük bir maddi zarara sokan bu girişimin ardından aynı alana 5 dükkanlık ticari bir kompleks inşa edildi.

Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, inşaatın yanına da, “Bu yapı Gaziantep Üniversitesi Vakfı’na aittir. Buradan sağlanacak gelirler şehit ve gazi çocuklarına burs olarak verilecektir” tabelası astırdı.

Ancak, ticari kompleksin izinsiz ve ruhsatsız olarak yapılması nedeniyle Şehitkamil Belediyesi yeniden inşaatı durdurarak, yazılı olarak Gaziantep Üniversitesi'ni uyararak yıkılmasını istedi. Ayrıca, üniversiteye 388 bin lira para cezası uygulandı.

Üniversite şu anda yıkılarak eski haline getirilmesi gereken inşaat için belediyeden verilen süreyi kullanıyor.

Daha önce de Özaydın, koruması Abdulkadir Fıstıkçı’yı "özel şartlı" bir ilanla öğretim görevlisi yaptığı iddiasıyla gündeme gelmişti.