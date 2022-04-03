Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinden tepki: Açız, hizmet veremediniz

Gaziantep Üniversitesi'nde öğrenci yemeklerinin fiyatının 2.5 TL'den 1 TL'ye düşmesiyle birlikte porsiyonların küçüldüğü, hijyenin giderek kaybolduğunu belirten öğrenciler tepkilerini sosyal medya üzerinden gösterdi: "Açız, hizmet veremediniz."

Dün sabah Gaziantep Öğrencilerinin Sesi tarafından yapılan açıklamada "Gaziantep Üniversitesi'nde yemek fiyatlarında yapılan indirimden sonra yemeklerin yenilemeyecek duruma gelmiş olması birçok öğrenci arkadaşımızın sorunu haline gelmiştir. Üniversitelerde ucuz, temiz ve kaliteli yemek yemek her öğrencinin temel hakkıdır. Bu hak üniversiteler tarafından öğrencilere sağlanmalıdır. Başta Sayın Rektörümüz Arif Özaydın olmak üzere üniversite yönetimini bu konuda göreve çağırıyoruz" denildi.

Daha sonra iftar saatinde oluşan uzun kuyruklar ve küçük porsiyonlar öğrenciler tarafından tepkilere neden oldu. Öğrenciler Twitter üzerinden yemekhanedeki uzun kuyrukları, küçük porsiyonları paylaşarak tepki gösterdiler.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Arif Özaydın'ın bir paylaşımına yanıt olarak bir öğrenci şunları söyledi:

"Keşke önce organizasyon yapmayı öğrenseniz hocam. Bu kadar talep beklemedik dediniz. Normal zamanda gelen öğrencilerin çeyreğine sadece 1 kat açıp hizmet verdiniz pardon veremediniz."