Gaziantep Küsget Sanayi Sitesi'nde döküm işçileri kazandı!

Gaziantep Küsget Sanayi Sitesi'nde, düşük zam dayatmasına karşı 3 gün önce iş bırakan döküm işçileri kazandı.

Yaklaşık 200 işçinin iş bırakma eylemine Suriyeli işçiler de destek vermişlerdi. İşçiler, açıklanan asgari ücret zam oranının ücretlerine yansıtılmadığı için yürüyüş yapmıştı.

Bugün işçi temsilcileri ile patronlar arasında yapılan görüşme sonucunda, patronlar yüzde 10 ücret arttırma kararından geri adım atarak işçi ücretlerine 3 bin TL zam yaptı.

İşçilerin elde ettiği kazanım üzerine Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşarak yaşananları anlatan işçi, “Her zaman dediğimiz gibi birlik, dayanışma, örgütlü mücadele olduğu sürece kazanılmayacak bir şey yoktur. Sadece 3 gün süren onurlu direnişin ardından bir kazanım elde edildi. Asgari ücret altı çalıştırma, göçmen işçileri daha az ücrete tabi tutma, sigortasız çalıştırma gibi sorunlarla işçileri kölelik sistemine maruz bırakan, gözlerini kâr hırsı bürümüş patronlar sadece 3 gün dayanabildi. Birlikte hareket edince kazandık” diyerek, Gaziantep döküm işçileri olarak kuracakları birliği büyütmeye çağırdılar.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



Facebook: https://www.facebook.com/ patronlarinensesindeyiz



Twitter: https://twitter.com/ pensendeyiz



E-posta: [email protected] patronlarinensesindeyiz.org