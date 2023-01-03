Gaziantep FK: Abartmıyoruz, vicdanımız sızlıyor

Beşiktaş maçı ardından TFF'nin aldığı karara ilişki açıklamada bulunan Gaziantep FK, 'Türkiye Futbol Federasyonumuza, göstermiş oldukları şeffaflıktan dolayı teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep FK-Beşiktaş maçında yaşanan pozisyona dair VAR kayıtlarını yayınlanmış ve maçı yöneten Atilla Karaoğlan'a yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

Gaziantep FK, söz konusu kararın ardından açıklamada bulundu. 

Söz konusu açıklama şöyle:

"Oyuncumuza atılan kafa sonrası; VAR hakemlerinin ısrarlı şiddet uyarısına rağmen Atilla Karaoğlan'ın yorumu: 'Abartıyor abi!' Abartmıyoruz, vicdanımız sızlıyor! Türkiye Futbol Federasyonumuza, göstermiş oldukları şeffaflıktan dolayı teşekkür ederiz."

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