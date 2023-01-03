Gaziantep FK: Abartmıyoruz, vicdanımız sızlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep FK-Beşiktaş maçında yaşanan pozisyona dair VAR kayıtlarını yayınlanmış ve maçı yöneten Atilla Karaoğlan'a yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

Gaziantep FK, söz konusu kararın ardından açıklamada bulundu.

Söz konusu açıklama şöyle:

"Oyuncumuza atılan kafa sonrası; VAR hakemlerinin ısrarlı şiddet uyarısına rağmen Atilla Karaoğlan'ın yorumu: 'Abartıyor abi!' Abartmıyoruz, vicdanımız sızlıyor! Türkiye Futbol Federasyonumuza, göstermiş oldukları şeffaflıktan dolayı teşekkür ederiz."