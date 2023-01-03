MHK'den hakemlere yaptırım kararı: Görev verilmeyecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig'deki Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp ve aynı müsabakanın hakemi Erkan Özdamar ile Gaziantep FK-Beşiktaş maçını yöneten Atilla Karaoğlan'a yaptırım uygulayacağını açıkladı.

MHK, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Gaziantep FK-Beşiktaş müsabakası ile 16. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray karşılaşmalarında yaşanan tartışmalı kararlarla ilgili açıklama yaptı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Beşiktaş A.Ş., Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının hakemleri ve Demir Grup Sivaspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemi ile ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu gerekli incelemelerini gerçekleştirmiştir.



Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçında ofsayt gerekçesiyle golün iptal edildiği, bu kararın hatalı bir karar olduğu, ayrıca Gaziantep FK A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. maçının hakeminin, VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan oyuncuyu ihraç etmeyerek “önemli hakem hatası” yaptıkları tespit edilmiştir.



Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."