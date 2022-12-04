Gaziantep Düztepe Semt Evi açıldı

TKP'nin yurdun dört bir yanında açılışlarını sürdürdüğü semt evlerinden biri bugün Gaziantep'te açıldı.

Gaziantep Düztepe Semt Evi'nin açılışı, mahalle halkının da katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleşti.

Açılış konuşmasını TKP üyesi ve aynı zamanda mahallede yaşayan Barış Fırat gerçekleştirdi. Barış Fırat konuşmasında "Düztepe'de TKP’nin öncülüğünde bir semt evinin açılıyor olması demek; Düztepe’nin işçisiyle aynı alın terini dökmek, Düztepe’nin emekçisiyle birlikte 'Bu düzen değişmeli' diye haykırmak, Düztepe'de umut mücadelesi için birlikte savaşmak, Düztepe halkının yanında olmak demektir" dedi.

Sonrasında söz alan TKP MK Üyesi Ozan Yılmaz şöyle konuştu:

"Öncelikle işçi sınıfının patronlar tarafından ezildiği, özellikle pandemi döneminde ölüme terk edilenlerin işçi sınıfı olduğu, bu dönemde halkın sağlık eğitim gibi haklardan mahrum bırakıldığı, diğer illerde açılan semt evlerimizde de devam ettiği gibi sokak aralarında verdiğimiz mücadele ile emekçilere ulaşmak sorunlarını çözmek ve dayanışma içinde olmak gerektiği için buradayız. Semt evlerimizin kapısı; sorunu olan, birlikte mücadele etmek isteyen herkese sonuna kadar açık."

Sonrasında kapanış konuşmasını yapan Barış Fırat şunları söyledi:

"Öncelikle karşınızda bir parti üyesi değil, sizden birisi duruyor. Bu mahallede yaşamış ve hala yaşayan birisi... Semt evlerinde yapılacak olan kurslarımız ve başlatacağımız giysi toplama çalışmasıyla gönüllülük esasıyla gelecek herkesi şimdiden davet ediyoruz. Bugün bu umutsuzluk döneminde içimizdeki umudu sıcak tutalım. Semt evimizi sizlere açıyor olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Açılış müziklerle devam etti.