Antalya'da 10. semt evi Altınova'da açıldı

TKP'nin mücadele ve dayanışmayı büyütmek için yurdun dört bir yanında açmayı sürdürdüğü semt evlerine bugün bir yenisi daha eklendi.

Antalya'nın 10. semt evi olan Altınova Semt Evi'nin açılışı TKP MK Üyesi Ali Ufuk Arikan'ın katılımıyla yapıldı.

Altınova Semt Evi'nin açılışına ilişkin TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Aksini iddia edenlere inat yalnız ve çaresiz değiliz! Mücadelemiz kararlılığımızla birlikte güçleniyor. Bu düzeni emekçiler yıkacak, biz yıkacağız!

#BöyleGitmez #BizYönetiriz" denildi.