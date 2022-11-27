Çiğli İşçi Evi'nde 'Bu Böyle Gitmez' buluşması

Çiğli İşçi Evi'nde farklı sektörlerden çok sayıda işçi, TKP'nin başlattığı "Bu Ülkede İşçiler Var, Sömürülüyor, Hastalanıyor, Ölüyorlar Bu Böyle Gitmez" başlıklı kampanya kapsamında bir araya geldi. TKP Merkez Komite üyesi Selahattin Kural ile sanatçı Murat Sincer'in katıldığı buluşmaya yoğun ilgi gösterildi.

İzmir'de bulunan Çiğli İşçi Evi'nde bugün saat 14.00'te "İşçiler Yok Ediliyor, Bu Böyle Gitmez" başlığıyla bir buluşma düzenlendi. Farklı sektörlerden çok sayıda işçinin bir araya geldiği buluşmada açılış konuşmasının ardından TKP Merkez Komite üyesi Selahattin Kural söz aldı.

Kural, işçi sınıfının gerçek sorunlarının konuşulmadığı bir atmosferin olduğunu, Türkiye'de ana siyasette tartışılan meselelerin hiçbirinde işçi sınıfının temel sorunlarının dahi tartışılmadığını, sınıfın gündeminin siyasetin merkezine girmesi için mücadeleyi yükselttiklerini ifade etti.

'Bu şartlarda iş kazalarının tamamı patronların sorumluluğundadır'

Kural şöyle konuştu:

"İş cinayetleri ve iş kazaları önlenebilir. Bu ancak insani şartlarda çalışmanın sağlanmasıyla mümkün olabilir. İş cinayetlerinin sebebi patronların kâr hırsıdır. Bu çalışma saatlerinde, bu çalışma şartlarında ortaya çıkan iş kazalarının tamamı patronların sorumluluğundadır. Tamamı göz göre göre patronlar tarafından işçiye reva görülmektedir. TKP kısa süre önce bir çalışma başlattı. 'Türkiye'de işçiler var ve biz ölüyoruz, sömürülüyoruz...' Bu gerçeği ve buna itirazımızı yüksek sesle ifade etmemiz gerekiyor. Burada emekçilerin örgütlü mücadelesini yükseltirsek, böyle gitmez, diyebiliriz ancak.

Erdoğan bir şeye güvenerek kader diyor, fıtrat diyor. Kan parasıyla, alçakça saldırılarda bulunuyorlar. İşçi sınıfının ölü bedenini satın almaya çalışıyorlar. Biz bunu kabul edemeyiz, kanıksayamayız. Güvendikleri şey işçi sınıfının örgütsüzlüğü. Biz bu mücadeleyi yükseltebilirsek, örgütlü kalabilirsek hiçbir aile buna boyun eğmez. Burada birbirimizden cesaret alacağız. Aynı Bartın'da yapmaya çalışılan ve yapılan giibi. Öfkeyi örgütlü hale getirelim. Patronların yaptıkları hiçbir şeyi kanıksamayalım. İtiraz edelim. Türkiye Komünist Partisi bu itiraz sesini yükseltelim çağrısı yapıyor. Bu çağrının hepimizin örgütlü olmasına ihtiyacı var."

Ardından söz alan sanatçı Murat Sincer, halkın sanatını halkın sanatçısı olarak zor şartlarda üretmeye çalıştığını ve bu mücadelenin parçası olmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Toplantı Murat Sincer'in çalıp söylediği türkülerle son buldu.

