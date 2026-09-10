Gaziantep Dülük Tüneli inşaatında iskele kazası: Bir işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı

Gaziantep’te merkez Sam Mahallesi yakınlarında yapımı sürdürülen Dülük Tüneli inşaatında meydana gelen kazada betonun sabitlenmesi amacıyla kullanılan demir iskelelerin esnemesi sonucu işçiler demir ve iskele arasında sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, tünelden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

ANKA Haber Ajansı'nın haberine göre, kazada bir işçi hayatını kaybederken, 3 işçi yaralandı.

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Gaziantep Valiliği: Tünelde göçük meydana gelmedi

Gaziantep Valiliği, olayın ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, kazanın Dülük Tüneli inşaatında betonu sabitlemek amacıyla kullanılan demir iskelelerin esnemesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Valilik açıklamasında, “Tünelde herhangi bir göçük meydana gelmemiş, yalnızca betonu sabitlemek amacıyla kullanılan demirlerin esnemesi sonucu işçi kardeşlerimiz demir ve iskele arasına sıkışmıştır” ifadelerine yer verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de olayın ardından yaptığı açıklamada, tünelde herhangi bir çökme, göçük veya kayma olmadığını söyledi.

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