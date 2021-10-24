Gazi Semt Evi yenilenen binasıyla yeni döneme hazır!

İstanbul'da iki yıl önce açılan Gazi Semt Evi yenilenen haliyle yeni döneme hazır. Semt evinin yenilenmesi ve büyümesi yapılan açılışla duyuruldu. Mahalleliler açılışa yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte Gazi Semt Evi adına konuşan Duygu Karadeniz, “Gazi Semt Evi iki yıl önce, komşularımızın, hepimizin emeğiyle, dayanışmasıyla açıldı. Biz burada kültür-sanat etkinlikleri, işçi toplantıları, hukuk ve sağlık bilgilendirme toplantıları, gönüllü öğretmenlerimizin yürüttüğü telafi eğitimleri ve birçok çalışmayla bir araya geldik. Şimdi ek binamızla birlikte yine Gazi halkının emekleriyle, dostlarımızla dayanışmayı, umudu ve mücadeleyi büyütüyoruz" dedi.

'Dayanışmayla yaşamımızı güzelleştireceğiz'

Semt evinde mahallenin emekçileriyle birlikte çocuklara ve gençlere yönelik eğitime destek için dersler vermeye, işçi okullarında, film gösterimlerinde, söyleşilerde bir araya gelmeye devam edeceklerini belirten Karadeniz "Eğitim hakkı, kreş hakkı, barınma hakkı için mücadele edeceğiz. Çeteleşmeye, mahallemizin mafyalara peşkeş çekilmesine karşı örgütleneceğiz. Birlikte üreteceğiz, mücadele edeceğiz ve dayanışmayla yaşamımızı güzelleştireceğiz. Tekrar hepiniz hoş geldiniz, birlikte çok işler yapacağız, yolumuz açık olsun" diye konuştu.

'Emekçilerin iyi gitmesinin tek yolu var: Örgütlenmek'

Türkiye Komünist Partisi PMK üyesi Aydemir Güler ise “AKP'nin kötü gittiği çok doğru ama mesele AKP'nin kötü gitmesi değil, Türkiye emekçilerinin iyi gitmesi. Emekçilerin iyi gitmesinin tek yolu var; örgütlenmek. Semt evleri bunun aracı” dedi. Gazi’deki semt evinin büyümesinin örnek olduğunu belirten Güler, mücadeleyi büyütme çağrısında bulundu.

'Kolları sıvıyoruz'

Tekstil emekçileri adına söz alan Yeliz Tan, fabrika fabrika gezerek nasıl çalışma yaptıklarını anlattı. Emekçilerin yaşadıkları zorluklara, pahalılığa, iş yerindeki düşük ücretlere ve kadınların yaşadıklarına değinen Tan, “Hiç kimse tek başına bir şey elde edemiyor. Semt evleri bu yüzden var. Biz burada işçiler bir araya geleceğiz, mücadele etmenin yollarını arayacağız, atölye atölye, fabrika fabrika dayanışmayı büyüteceğiz. Kolları sıvıyoruz” dedi.

Solcu Liseliler adına söz alan İsmail, ‘Bizler "okumuş insan emekçi halkına karşı sorumludur" anlayışını benimsedik. Bugün burada toplanan kalabalıkta liseli dostlarımızın olduğunu da biliyor ve sesleniyoruz: Haydi sosyalizm mücadelesini lise sıralarımıza taşıyalım!’ dedi.

Açılış Yapıcılar grubunun şarkılarıyla sona erdi. Açılışa mahallelinin yoğun ilgisinin yanısıra EMEP, SOL Parti, Dersimliler Derneği temsilcileri ve Gazi Mahallesi Muhtarı da katılarak dayanışma gösterdi.