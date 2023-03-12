Gazi Katliamı'nın 28. yılında anma eylemi: 'Ayağa kalkıyoruz!'

12 Mart 1995 yılında Gazi Mahallesi'nde Alevi yurttaşların hedef alınmasıyla başlayan ve 22 yurttaşın yaşamını yitirdiği katliamın üzerinden 28 yıl geçti.

Bugün 12 mart platformunun çağrısıyla katliamı anmak üzere Gazi cemevi önünde toplanıldı. Ortak eylemde, "Katillerden hesabı emekçiler soracak", "Unutmadık unutturmayacağız", "Ya çete düzeni ya sosyalizm" sloganlarının yanında "Hükümet istifa!" sloganı da atıldı. Platformun ortak açıklamasında, "Gündüzünde sömürülmeyen, gecesinde aç yatılmayan ekmek, gül ve hürriyet günlerine kadar! Unutmayacağız, unutturmayacağız!" denildi.

Eyleme katılan Gazi Semt Evi – TKP Sultangazi Örgütü'nün açıklamasıysa şöyle:

Gazi Katliamı’nın 28. Yıldönümünde Çağrımızdır: Ayağa Kalkıyoruz!

Gazi Mahallesi'nde Alevi yurttaşların hedef alınmasıyla başlayan ve 22 yurttaşımızın yaşamını yitirdiği katliamın üzerinden 28 yıl geçti. 28 yıl boyunca katliamın tek bir sorumlusu dahi hesap vermezken, sorumlular iktidarlarca sürekli korundu ve desteklendi, göstermelik olarak sadece iki polise verilen 4 yıl 32 aylık ceza dışında, kimse ceza bile almadı.

Yurttaşlarımızı, karanlık çeteler ile kol kola girerek katledenlerle; özelleştirmeler ve ihalelerle ülkeyi talan edip on binlerce yurttaşlarımızı enkaz altında bırakan, her türlü hak gaspı ve zorbalıkla açlığa mahkum eden, çocuklarımızı tarikatların ve cemaatlerin pençesine atan, hayat pahalılığı ve geçim derdiyle çaresiz bırakan aynı düzendir.

28 yıl önce yaşananlar, Gazi ve 1 Mayıs Mahallesi emekçilerinin hafızasında canlılığını korumaktadır. Bu ülkenin emekçilerine karşı yapılan katliamları, onların katillerini de bu katilleri koruyanları da unutmadık, unutturmayacağız!

Çaresizlik hissiyle öfkesini içine atan halkımıza çağrımızdır; gerici katliamlarla, kadın cinayetleriyle, iş cinayetleriyle, katliama dönüştürülen afetlerde ölmeyeceğimiz bir ülkeyi mutlaka kuracağız.

Bir daha enkaz altında kalmayacağımız bir ülke için ayağa kalkıyoruz!"