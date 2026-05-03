Gazeteciliğin utanç vesikası: Demirören Medya'dan soL Haber'e ‘haksız rekabet’ suçlaması

Tüm gazeteciler gibi soL Haber ekibinin de alışkın olduğu üzere Sorumlu Müdürümüz Emre Alım ifade vermek üzere avukatımızla birlikte Vatan Emniyet’e giderken, muhatabın ve konunun ne olabileceğine dair çok sayıda tahminimiz vardı.

Demirören Medya Grubu, kesinlikle tahminlerimiz arasında değildi.

8 Ekim 2025 tarihinde soL’da “Demirören Medya'da toplu işten çıkarma: 50 kişi daha istifaya zorlandı” başlıklı bir haber yayımladık.

Haberde "tasarruf tedbirleri"ni gerekçe gösteren şirket yönetiminin çalışanlarından istifa ederek ayrılmalarını istediği, istifa edenlere "iyi niyet ödemesi" adı altında tazminatlarının taksitlerle ödeneceğini söylediği aktarılıyordu.

soL, haberde, işten çıkmaya zorlanan Demirören çalışanlarından biriyle de görüşmüş, söz konusu gazetecinin değerlendirmelerine yer vermişti.

CNN Türk, Kanal D, Hürriyet, Milliyet ve Posta gibi çok sayıda basın kuruluşunu bünyesinde barındıran holding, bu haberden dolayı soL’a karşı suç duyurusunda bulundu.

Gazeteciliği ticaret olarak görmenin kanıtı

soL Haber’in yanı sıra, yayımladığımız haberi bize referansla giren kimi diğer gazeteci ve basın kuruluşlarının da şikayet edildiği dilekçede gerekçe “haksız rekabet” olarak gösterildi.

Demirören Medya, soL Haber’i, kendisiyle ticari rekabet halinde olduğu ve Demirören hakkında yayımladığı haberle haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle şikayet etti.

Geleneksel olarak gazeteciler ve basın kuruluşlarının birbirleriyle kurdukları ilişkide düzeltme, tekzip ve eleştiri yöntemlerine başvurması fakat hukuki adım atmamasına yönelik teamül, yıllardır gazeteciliğin gazetecilik olmaktan çıkmasıyla ortadan kalkmış durumda.

Fakat Demirören Medya’nın soL Haber’e karşı bu adımı, Türkiye’nin en etkili medya kuruluşlarının bir kısmını elinde tutan şirketin gazetecilikle hiçbir ilgisi olmadığının kanıtı sayılabilir.

Şirketteki işten çıkarmaların haber yapılmasının istenmemesi, gazeteciliğin mantığına aykırı. Bu durumda Hürriyet veya CNN Türk’ün de Demirören Holding’in iş yaptığı sektörlerdeki hiçbir şirketin işten çıkarma haberini girememesi gerekir.

Dahası, Demirören Medya, söz konusu haberle ilgili olarak soL’la iletişime geçmek, düzeltme veya tekzip talep etmek yollarına da gitmedi, çünkü haberimiz doğruydu.

Haksız rekabet iddiası, şirket avukatları tarafından genel olarak “itibar zedelenmesi” argümanına dayandırılıyor. Ancak 50 çalışanını işten çıkarmanın bizzat kendisinin itibar kaybı olacağını düşünmeyip, bunun haber olmasının itibar kaybettireceğine inanmak, bir gazetecilik refleksi değil, tüccar refleksi.

Şirketler basına karşı hep böyle

Türkiye’de basına yönelik baskılar denildiğinde akla ilk olarak hükümetten kaynaklanan baskılar gelse de, şirketlerin ve patronların basına yönelik saldırıları pek gündeme gelmemekle birlikte ciddi bir sorun teşkil ediyor.

Reklam alan basın kurumları üzerinde reklamları çekme sopası daimi bir kendi kendine sansüre yol açıyor.

soL Haber gibi şirketlerle hiçbir reklam ilişkisine girmeyen kuruluşlar hakkında, haberlerin yayından kaldırılması ve tazminat talebiyle sürekli olarak suç duyurusunda bulunuluyor ve dava açılıyor.

Mevcut hukuk düzeninde “dokunulmaz” olduklarını varsayan şirketlerin basına yönelik saldırılarında sıklıkla başvurdukları yollardan biri, bireysel bir hak olan “unutulma hakkı”nı şirketler için de kullanmak üzere arşivden haber sildirmeye yönelik girişimler.

Ancak Demirören Medya’nın “haksız rekabet” iddiası, nadir görülen hamlelerden biri.

Öte yandan, geliri yalnızca abonelerinden gelen soL Haber’in Demirören Medya’yla nasıl bir ticari rekabet içinde olduğu da tartışma konusu.

Suç duyurusunun davaya dönüşüp dönüşmeyeceğine savcılık karar verecek.

