Gazetecilerin tutuklanması üzerine toplanan gazeteciler gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 8 Haziran’da ev ve işyeri baskınlarında gözaltına alınan 20’si gazeteci 22 kişiden 16 gazeteci tutuklandı. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği ve Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu’nun çağrısıyla Ankara’da Ulus Meydanı’nda gazeteciler bir araya gelerek tutuklamalara tepki göstermek istedi.

Duvar'dan Nur Kaplan'ın haberine göre, gazetecilerin Ulus’ta yapmak istediği açıklamaya müdahale eden polis, meydana çıkılmasına izin vermedi. Gazeteciler Sibel Yükler ve Deniz Nazlım polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı.