16 gazetecinin gizli tanık ifadeleriyle tutuklandığı ortaya çıktı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 gazeteciden 16’sı tutuklanmıştı. Tutuklanan gazetecilerden Safiye Alağaş ve Aziz Oruç’un savcılık sevk yazıları ve sulh ceza hakimliği kararları ortaya çıktı.

HalkTV'nin haberine göre, Alağaş ve Oruç’a ilişkin savcılık sevk yazısı ve hakimlik kararında, önceki yıllarda alınan çok sayıda ifadeye yer verildi. İfadelerin bir bölümü gizli tanıklara bir bölümü ise teslim olan veya yakalanan örgüt mensuplarına ait. İfadelerin büyük bölümü 2018-2019 yıllarına aitken 2013’te alınan bir ifadeye de yer verildiği anlaşıldı. Söz konusu ifadelerde genel değerlendirmeler ve bilgiler yer alırken, tutuklanan kişilere yönelikse herhangi bir bilgi yer almıyor.

Gizli tanık ifadeleri sevk yazısında

Safiye Alağaş’ın tutuklamaya sevk yazısına göre “Ezel” adı verilen gizli tanık 1 Ekim 2019’da verdiği ifadede şunları kaydetti:

"Basın yayın alanı KCK Kurumlar Koordinasyonuna bağlı olarak faaliyet yürütmektedir. Özgür Gündem, Gündem gibi örgütsel içerikli gazeteler ve çeşitli dergiler dağıtılarak PKK propagandası yapılmakta ve örgüte yeni mensupların katılması sağlanmaktadır."

'Halkı devlete karşı yönlendiriliyor'

“Firar” adı verilen bir başka gizli tanık ise 18 Eylül 2018 tarihli ifadesinde “Söz konusu yayın organları halkı, devlete karşı, kin ve nefrete yönlendirmekte” dedi. “Kadife” adı verilen gizli tanık ise 2 Mayıs 2013 tarihli ifadesinde “Basın Komitesi içerisinde bulunan medya organlarına örnek olarak DİHA, Sterk TV, Rojaciwan, ANF, Besta Nuçe'yi gösterebiliriz” dedi.

TV kanallarını ve gazeteleri sıraladı

Gizli tanık ifadeleri yanısıra, teslim olan veya yakalanan örgüt mensuplarının ifadeleri de savcılık sevk yazısında yer aldı. S.K. adlı kişi 2 Eylül 2018 tarihli ifadesinde “Mezopotamya Radyo, Sterk TV, Medya Haber, Ronahi TV, Çıra TV, Newroz TV, Özgür Politika gibi kanalların yanı sıra gazete ve radyo kanalları bulunuyor” dedi.

14 Ocak 2018’de ifadesi alınan E.D. ise “Ben Kandil’deyken Avrupa’dan gazetecilerin geldiğini gördüm. Bu gazeteciler örgütün üst düzey sorumluları ile röportajlar yaptılar. Hatta Duran Kalkan, isimli üst düzey örgüt mensubu Özgür Gündem gazetesinde Selahattin Erdem takma adı ile Cemil Bayık ise Salih Cuma Pir adı ile köşe yazısı yazıyor” diye konuştu.

'Talimatlar bu kanallarda veriliyor'

M.S. isimli bir başka kişiyse 18 Nisan 2021 tarihli ifadesinde “Örgüt hedeflerini çoğu zaman kendi yayın organları aracılığı ile açıktan verir. Sterk TV, ANF, Fırat Haber Ajansı, Nuçe Ciwan gibi yayın organları bu talimatların verildiği ana medya organlarıdır. Bu medya organlarında yayınlanan haberler sosyal medya hesaplarında ve Türkiye’de yerel bölgesel kurulmuş internet siteleri üzerinden duyurulur” dedi.

Sevk yazısında, kadın eksenli haberler yapan Jinnews’ün haber müdürü Safiye Alağaş’ın İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi, kapatılan Özgür Gazeteciler Derneği ile Dicle Fırat Gazeteciler Derneği üyesi olduğu da kaydedildi.

'Sürekli ve düzenli bir faaliyet içinde'

Hakkında tutuklama kararı verilen Dicle Haber Ajansı muhabiri Aziz Oruç’a ilişkin hakimlik kararında da, Alağaş’ın sevk yazısında yer alan gizli tanık ifadeleriyle teslim olan veya yakalanan örgüt mensuplarının ifadeleri yer aldı. Hakimlik kararında, Oruç’a ait dijital materyallerde yapılan incelemelerde silahlı terör örgütüne ait görsellerin yer aldığı kaydedildi. Oruç’un "örgütsel yapılanma kapsamında sürekli ve düzenli bir şekilde faaliyet yürüttüğü" kaydedildi.