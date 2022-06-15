8 gündür gözaltında tutulan gazeteciler adliyeye sevk edildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyon kapsamında, evlerine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alınan 20'si gazeteci 22 kişi, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, 8 günlük gözaltı sonrası adliyeye sevk edilen gazetecilerin savcılık ifadelerinin başladığı öğrenildi.

Gözaltında tutulan 20’si gazeteci 22 kişinin isimleri şöyle: Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı Serdar Altan, Xwebûn Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Ertaş, JİNNEWS Müdürü Safiye Alagaş, JINNEWS editörü Gülşen Koçuk, Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Aziz Oruç, gazeteciler Ömer Çelik, Suat Doğuhan, Ramazan Geciken, Esmer Tunç, Neşe Toprak, Zeynel Abidin Bulut, Mazlum Doğan Güler, Mehmet Şahin, Elif Üngür, İbrahim Koyuncu, Remziye Temel, Mehmet Yalçın, Abdurrahman Öncü, Lezgin Akdeniz ve Kadir Bayram ile yurttaşlar Feynaz Koçuk ve İhsan Ergülen.

