Gazetecilerin gözaltı süresi ikinci kez uzatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabah dün yapılan ev baskınlarında, Mezopotamya Ajansı (MA) Yazı İşleri Müdürü Diren Yurtsever, MA muhabirleri Deniz Nazlım, Selman Güzelyüz, Berivan Altan, Hakan Yalçın, Emrullah Acar ve Ceylan Şahinli, JINNEWS muhabirleri Habibe Eren ve Öznur Değer ile bir dönem MA'nın Ankara bürosunda stajer muhabirlik yapan Mehmet Günhan gözaltına alındı.

Gazetecilerin gözaltına alınmasının ardından dosyaya kısıtlılık kararı getirildi. Ayrıca “suçun vasıf ve mahiyeti” iddiasıyla 24 saat avukat görüşme yasağı getirildi. Savcılık, 11 gazetecinin gözaltı süresini bir kez daha 24 saat uzattı.