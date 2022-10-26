Emzirme için emniyete götürülen bebeği aradılar

Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah evine baskın yapılan Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Zemo Ağgöz, gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, emniyete götürülmesinin ardından 2 saatte bir beslenme ihtiyacının karşılanması gereken Arin bebek, avukatların savcılık ile yaptığı görüşme sonucunda 5 saat sonra annesi tarafından emzirildi.

Akşam saatlerinde yeniden beslenme ihtiyacının karşılanması için emniyete götürülen Arin bebeğin, ne babası ne de avukatları tarafından annesine götürülmesine izin verilmedi.

Habere göre, Arin bebek, götürüldüğü emniyette aramadan geçirildi, bezi alındı ve yerine başka bir bez takıldı. Ailesi, Arin bebeğin maruz kaldığı uygulamalar nedeniyle hastalık riskine karşı yeniden emniyete götürmeyeceklerini söyledi.