Gazetecileri tehdit eden AKP'li başkana 4 taksit imkanıyla 1380 liralık para cezası

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Ali Bektaş, yaklaşık 2 yıl önce yerel bir televizyonda katıldığı canlı yayında “Adalet gereğini yapmasa da ben yapacağım. Herkese gereğini yapacağım. Kimse sokakta rahat dolaşamayacak. Benim çocuğuma, onuruma, şerefime dokunan insanın onuruna, şerefine dokunurum. Tehdit ediyorum. Eğer öyle algılıyorlarsa” diyerek kendisi hakkında haber yapan gazetecileri tehdit etmişti.

Sözcü’den İsmail Akduman’ın haberine göre, kentte gazetecilik yapan Alev Uzunbaş, Ergin Özkul ve Seyfi Boyraz ise Bektaş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Gazetecilerin şikayeti üzerine olay hakkında inceleme yapan Cumhuriyet savcılığı, 14 ay sonra Bektaş hakkında gazetecileri tehdit ettiği için Zonguldak 3. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açtı. Yapılan yargılama sonunca mahkeme Bektaş’a tehdit suçundan 69 gün hapis cezası verdi. Ardından da bu cezayı günlüğü 20 liradan toplam 1380 lira para cezasına çevirip 4 taksitte ödemesine karar verdi.

'Ödül gibi bir ceza'

Başkan Ali Bektaş’a verilen hapis cezasını değerlendiren gazeteci Alev Uzunbaş, davanın yaklaşık 14 ay sonra açıldığını vurgulayarak, “Mahkeme, neredeyse ceza vermeyecekti. 1380 lira para cezası mı olur? Bu ödül gibi bir ceza oldu. Fıkra gibi” dedi. Gazeteci Ergin Özkul da “Gazetecilerin tehdit edilmesi bu kadar ucuz olmamalı. Biz sadece haber yaptık. Ama Ali Bektaş bizi hedef göstererek canlı yayında tehdit etti. Hukuksuzluklar karşında verdiğimiz mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecek” diye konuştu. 3 gazeteci verilen cezanın az olduğunu vurgulayarak tazminat davası açacaklarını dile getirdi.