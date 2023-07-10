Gazeteciler yargılanıyor: '11 Temmuz'da meslektaşlarımızın yanındayız' açıklaması

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 8 Haziran 2022 tarihinde evlere ve basın yayın kurumlarına yapılan baskınlarda 20’si gazeteci 22 kişi gözaltına alınmıştı. 8 gün gözaltında tutulan gazetecilerden 16'sı "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

11 Temmuz'da görülecek duruşmada tutuklu gazeteciler 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. Konuya dair Mezopotamya Ajansı'ndan Hakan Yalçın'a konuşan Çağdaş Gazeteciler Derneği Ankara Şube Başkanı Demet Aran ve Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şube Başkanı Sinan Tartanoğlu 11 Temmuz'da Diyarbakır'da olacaklarını ifade ederken herkesi dayanışmaya davet etti.

'Yapılan haberler dışında tek bir delil yok'

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan ÇGD Ankara Şube Başkanı Demet Aran, "Meslektaşlarımız gazetecilik yaptıkları için bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunuyor. 9 ay sonra hazırlanan iddianame bize gösterdi ki meslektaşlarımız hakkında yaptıkları haberler dışında tek bir delil bile yok. Bu tür yargılamalar basın özgürlüğünün geriye gitmesine yol açıyor. Üstelik ‘örgüt’ suçlaması ile meslektaşlarımızın ‘gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklanmadığı’ algısı yaratılmak isteniyor. Susturma, sindirme ve haber alma hakkını engelleme amacı taşıyan tutuklamalara karşı meslektaşlarımızın yanındayız" dedi

Herkesi duruşmaya gelerek dayanışmada bulunması gerektiğini belirten Aran 11 Temmuz'da Diyarabır'a giderek meslektaşlarına sahip çıkacaklarını ifade etti.

'Gazetecilerin kamera ve fotoğraf makinaları suç unsuru sayıldı'

Gazeteciler gözaltına alındıkları esnada kamera ve fotoğraf makinalarının suç unsuru olarak gösterildiğini hatırlatan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Ankara Şubesi Başkanı Sinan Tartanoğlu, "Gözaltına alınan gazetecilerin kameraları, fotoğraf makinaları, bilgisayar ve cep telefonları, ’ele geçirilen’ bir mermi, bomba, silah, uyuşturucu gibi sergilendi” dedi.

Özgür basının sürekli benzer soruşturmalara baskılara maruz bakıldığını belirten Tartanoğlu, "Özgür basına yönelik bir usul, neredeyse bir kanun haline gelen bu hukuksuzluklar karşısında bir kez daha mahkemelerde ‘Özgür Basın susmaz’ diyeceğiz. Duruşma salonlarında gazetecilik anlatılacak, duruşma tutanakları gazeteciliğin ne olduğu, nasıl ve neden yapıldığı anlatımlarıyla dolacaktır. ‘Gazetecilik suç değildir’ demek için bir kez daha 11 Temmuz’da hakim karşısında olacağız. Haber için, haber alma hakkı için, haber olma hakkı için duruşmaya çağırıyorum.” dedi