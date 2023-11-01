Gazeteciler Tolga Şardan ve Dinçer Gökçe gözaltına alındı

Gazeteci, T24 yazarı Tolga Şardan ve Halk TV Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe gözaltına alındı.

Tolga Şardan'ın Ankara'daki evinden gözaltına alındığını gazeteci Alican Uludağ sosyal medya hesabından duyurdu.

Uludağ yaptığı paylaşımda "Gazeteci Tolga Şardan saat 15:14 itibariyle Ankara'daki evinden gözaltına alındı. Şu an Ankara Adliyesine götürülüyor" ifadelerini kullandı.

T24 de yazarı Tolga Şardan'ın,"MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?"başlıklı yazısı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurdu.

Habere göre polis ekipleri, Şardan'ın evinde arama yaptı. Şardan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldü.

Soruşturmanın, Şardan'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunulan ve yargıdaki yolsuzluk iddiaları konusunda tespitler içeren MİT raporuna ilişkin yazısı nedeniyle başlatıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında, Şardan'ın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla suçlandığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"31/10/2023 günü T24.com.tr isimli internet haber sitesinde Tolga Şardan tarafından kaleme alınan "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?' başlıklı yazı içeriğinde 5237 sayılı TCK'nun 217/A maddesinde düzenlenen 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğu değerlendirilmekle şüpheli Tolga ŞARDAN hakkında CMK.nun 160. Maddesi gereğince re'sen soruşturma başlatılmış olup, yapılan soruşturma kapsamında şüpheli gözaltına alınmıştır."

Gazeteci Dinçer Gökçe de gözaltına alındı

Tolga Şardan’ın ardından gazeteci, halktv.com.tr muhabiri Dinçer Gökçe de gözaltına alındı.

Dinçer Gökçe hakkında “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

AA'nın aktardığına göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Ekim'de "halktv.com.tr" haber sitesinde yayımlanan "Çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner'e tahliye kararı" başlıklı habere ilişkin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

Savcılığın talimatı üzerine polis ekipleri, internet sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü Dinçer Gökçe'yi gözaltına aldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haberdeki iddialara ilişkin yapılan incelemede, "adı geçen kişilerin mahkemece tahliye edilmedikleri, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen ve kesinleşen hapis cezaları nedeniyle Kırıkkale ile Edirne'de cezaevinde bulundukları, çete lideri ve örgüt üyelerinin tahliye edildiğine ilişkin haber içeriğinin gerçeğe aykırı ve yanıltıcı nitelikte olduğunun belirlendiği" kaydedildi.