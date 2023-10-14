Gazeteci yazar Necmetin Salaz hayatını kaybetti

Gazeteci ve yazar Necmettin Salaz, Süleymaniye'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti. Yakalandığı siroz hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Salaz, son günlerinde yoğun bakımdaydı.

1958 yılında Van’da doğan Necmettin Salaz, 1979 yılında Van Eğitim Enstitüsü'nden mezun oldu. Gençlik yıllarından itibaren Kürt sosyalist örgütlerinde mücadele eden Salaz, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra bir dönem cezaevinde kaldı. Darbe sürecinde mesleği olan öğretmenlikten men edilen Salaz, uzun yıllar boyunca gazetecilik yaptı.

Özgürlüğe Yürüyüş Destanı, Adule, Bir Derenin Gözyaşları – Zilan, Roboskî’ye Ağıt, Ortadoğu’nun Hiroşiması – Halepçe Gözlerin Gözlerime Kapı Komşu ve Kürt’müşüz adlı şiir, inceleme ve anı kitaplarıyla tanınan Salaz, hayatı boyunca çeşitli siyasi parti ve örgütlerde yer aldı. Bir dönem TKP üyesi ve soL yazarı da olan Necmettin Salaz birçok dergi ve gazetede köşe yazarlığı yaptı.