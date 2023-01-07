Gazeteci Vahap Munyar'a polis tehdidi: Kendinizi vurdurmayın

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'toplu açılış töreni' dolayısıyla Antalya'da AKP mitingi düzenledi. Antalya Valiliği de kaymakamlıklara gönderdiği yazıyla, kamu personelinin törene katılımının sağlanmasını istedi.

Erdoğan'ın gelişi dolayısıyla, Antalya Havalimanı'na girişler de kapatıldı, yolcular mağdur oldu. Bu kişilerden biri de havalimanına ulaşmaya çalıştığı için polis tehdidine maruz kalan Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar oldu.

Munyar, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor diye Antalya Havalimanı’na giriş yolları kapatılmış. Farklı yolları denedik. Giriş yolu bulamadık. Görevli polisin biri sinirlerine hakim olamayıp, 'Kendinizi vurdurmayın' dedi."

Vahap Munyar bir süre sonra yaptığı ikinci paylaşımda ise, Erdoğan'ın konvoyunun havalimanından ayrılmasıyla yolların açıldığını belirterek, uçağa yetişebildiklerini söyledi.