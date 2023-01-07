Erdoğan'dan seçim açıklaması: Önümüzde 5 ayımız var

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kepez'deki Turgut Özal Spor Salonu önünde Antalya Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, "Sel felaketine maruz kalan Kumluca, Finike ve Demre ilçesindeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yaraları saracak adımları süratle attık. Bakan arkadaşlarım, gerek Soylu, Kirişci anında bölgeye ulaştılar. Kumluca'da 1000'in üzerine, Finike'de 226 Demre'de 7 haneye eşya desteği verdik. Zarar gören 1615 araç için de sahiplerine maddi yardım yaptık" dedi.

Erdoğan seçimle ilgili de "Önümüzde 5 ayımız var, 5 ay boyunca durmak yok" diye konuştu.