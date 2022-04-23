Gazeteci Tufan Türenç yaşamını yitirdi.

77 yaşındaki Türenç bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Tufan Türenç kimdir?

Tufan Türenç, 1968'de Milliyet Gazetesi'nde gazeteciliğe başladı. 18 yıl boyunca Milliyet'te çalışan Türenç, 1986'da Milliyet'ten ayrıldı ve Güneş Gazetesi'ne geçti. İki yıl sonra, 1988'de Hürriyet'e geçen Türenç, yazı işleri müdürü olarak görev yaptı. 1978 senesinde kendisi gibi gazeteci olan Pınar Türenç ile evlenen Tufan Türenç, Hürriyet Gazetesinde köşe yazarı olarak çalışmalarını sürdürüyordu.