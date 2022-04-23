Memleket medyası: Kurgu haberi yayınladılar

Slot Medya, Türkiye'deki haberciliğin durumuna dair deneysel bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma için kurgu bir haber hazırlayan Slot Medya, kurguladığı habere pek çok tutarsızlık ve hatalı bilgi yerleştirdi. Kurgulanan haberi Habertürk, TELE1 gibi haber siteleri yayınlarken, T24 ise söz konusu haberi advertorial (Haber formatında düzenlenmiş reklam yazısı) içerik olarak yayınladı.

Hazırlanan kurgu haberde, Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp "ABD'li aktör ve enstitünün kurucusu" olarak aktarılırken, 32 yıl önce yaşamını yitirmiş olan yönetmen Alfred Hitchcock'un ise Slot Medya'ya törende ödül verdiği belirtildi.

Slot Medya tarafından hazırlanan kurgu haber şöyle:

"ABD’nin Utah eyaletinde, Sundance Enstitüsü tarafından düzenlenen Sundance Film Festivali ödül töreninde, bir ödül de bir Türk ekibine gitti.

ABD’li aktör Jürgen Klopp’un kurucusu olduğu enstitünün en iyi Mockumentary Ödülüne, Slot Medya ekibi layık görüldü. Tolga Karaçelik’in 2018 yılında kazandığı ödülün ardından, Türkiye için bir kez daha gurur vesilesi oldu.

Özellikle son yıllarda yaptığı Mockumentary’ler ile öne çıkan Slot Medya’nın ödülü kazanması, film çevrelerinde sürpriz yaratmadı.

Ödülünü Alfred Hitchcock’un elinden alan Slot Medya yönetmeni Ümit Oktay Aymelek, şunları söyledi:

'Açıkçası ödül bizim için sürpriz değildi. Kelebekleri izledikten sonra daha iyisini yapabiliriz dedik ve öyle de oldu. Bu ödülü usta gazeteci Uğur Mumcu’nun ölüm yıldönümünde almamız vesilesi ile tüm gerçek gazetecilere aramağan ediyorum. Başından sonuna kadar emek verip destek olan herkese teşekkür ederiz.'"

'Sahte bir haberi kolayca yayınlatabileceğimize şahit olduk'

Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Slot Medya yönetmeni Ümit Oktay Aymelek'ın açıklamasıysa şöyle:

"Türkiye'de haberciliğin geldiği içler acısı durumu belgelemek adına deneysel bir maceraya atıldık ve sahte bir haberle Sundance Film Festivali'nde ödül aldığımızı duyurduk.

Yaptığımız haberi tamamen tutarsızlıklarla dolu bir metinden oluşturduk. Ne festival tarihi, ne organizatörler ne de ödül verenler gerçekti.

Özetle sahte bir haber hazırlamamıza rağmen haberimizi ülkemizde yüzbinlerce takipçisi olan haber kuruluşlarında kolayca yayınlatabileceğimize şahit olduk.

Türk medyasını trajikomik bir biçimde anlatan son belgeselimiz 'Memleket Medyası' yayında."

Söz konusu "Memleket Medyası: Ruhuna El-Fatiha" başlıklı belgeseli "SLOT" isimli Youtube kanalından izleyebilirsiniz.