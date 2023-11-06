Gazeteci Tolga Şardan tahliye edildi: 'Yazdıklarımın arkasındayım'

Gazeteci Tolga Şardan cezaevinden tahliyesinin ardından yaptığı açıklamada "Sadece gazetecilik yaptım, halkı bilgilendirmeye çalıştım. Yazdıklarımın da arkasındayım" dedi.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı’nın yargıda yaşananlarla ilgili olarak MİT’ten rapor istediği yönündeki yazısı nedeniyle tutuklanan T24 yazarı Tolga Şardan tahliye edildi.

Avukatlarının tutuklamaya itirazı üzerine İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, Şardan hakkında yurtdışı çıkış yasağı şartıyla tahliye kararı verdi. Şardan, kararın cezaevine gönderilmesi sonrasında işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

T24'ün aktardığına göre Şardan cezaevinden çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, "Sadece gazetecilik yaptım, halkı bilgilendirmeye çalıştım. Yazdıklarımın da arkasındayım. Önümüzdeki günlerde sürecin nasıl işleyeceğini hep birlikte göreceğiz" dedi.

Haber

Basın meslek örgütlerinden 'sansüre ve tutuklamalara karşı' AYM önünde nöbet