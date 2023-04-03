Gazeteci Tolga Akyıldız hayatını kaybetti

Gazeteci yazar Tolga Akyıldız, geçirdiği beyin kanaması sonrası yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İstanbul'da evinde beyin kanaması geçiren Akyıldız, hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı.

TOLGA AKYILDIZ KİMDİR?

Tolga Akyıldız 1973'te İstanbul'da doğdu. Gazeteciliğe 1987 yılında Hey Dergisi'nde başladı ve birçok dergi ve gazetede çalıştı. 2010 Yılı'nda Milliyet Gazetesi Cadde Eki'nde kaleme almaya başladığı Sokak Çocuğu adlı köşesini 4 yıl sürdüren yazar; 46 ve Esquire Dergileri için köşe hazırladı, 2000 Yılı'ndan beri Hürriyet gazetesindeki Pop Virüs köşesinde müzik yazıları yazmakta, röportajlar yapmaktaydı.

Kurucusu olduğu müzikmentor bünyesinde ve Zorlu PSM'de Açık Sahne etkinliğini yürüten yazar aynı zamanda İST Dergisi Yayın Danışmanı ve Karakarga Yayınları dizi editörüydü.