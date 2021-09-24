Gazeteci Süleyman Gençel serbest bırakıldı

A3 Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Gençel, dün İzmir'de evinden gözaltına alınmıştı.

Anka'nın haberine göre, Gençel'in gözaltına alınma nedeninin 14 Eylül 2021 tarihinde Twitter'dan yaptığı ''Nükhet Hotar konusunda Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyu yaptık. Hukuki süreci bitirip Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz. Oradaki adil yargı sonucu şimdiden belli. Kadının patronunun bir sözü vardır. 'İnlerine kadar gireceğiz'. Ben ekleme yapayım. Her yerine gireceğiz'' paylaşımı olduğu öğrenildi.

Tutuksuz yargılanacak

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gençel, bugün İzmir Adliyesi'ne getirildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen Gençel, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gençel, serbest kalmasının ardından "Tutuklama talebi ile mahkemeye sevkedildim. Ancak tutuksuz yargılanmak şartıyla serbest bırakıldım. Mücadeleye devam. Daha işimiz bitmedi. Destek olan herkese teşekkürler. Ben buradayım ve kalacağım. Seçim sonrası kaçan sıçanları avlamak boynumun borcu. Her tür sıçandan bahsediyorum'' açıklamasını yaptı.

Gençel 2013’te İzmir’de saldırıya uğramış, saldırıyı dönemin AKP Genel Başkan yardımcısı şimdiki Dokuz Eylül Üniversitesi Nükhet Hotar’ın azmettirdiği iddia edilmişti.