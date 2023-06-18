Gazeteci Sinan Aygül'e saldıran korumalar tutuklandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'ün darp edilmesiyle ilgili gözaltına alınan polis memuru ile Tatvan Belediyesi çalışanı tutuklandı.

Kültür Mahallesi Şeyhmuz Zırhlı Sokak'ta dün yaşanan saldırının ardından gözaltına alınan Y.B. ile polis memuru E.K, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye götürüldü.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 2 kişi, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Ne olmuştu?

Gazeteci Sinan Aygül, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin silahlı korumaları tarafından saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Aygül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tatvan'da belediye başkanı Mehmet Emin Geylaninin silahlı korumalarının saldırısına uğradım. Belediyeye ait araçtan inerek saldıran şahıslar arkamdan kafama vurduktan sonra küfredek 'Bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin' diye tehditler ettiler. Tavan Devlet Hastanesine götürülüyorum" demişti.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise Aygül'e 'geçmiş olsun dileklerini' iletirken saldırıyla ilgisi olmadığını öne sürmüştü: "Bugün yaşanan talihsiz olay ile hiçbir ilgim bulunmamaktadır. Yaşanan olay, şahıslar arasında yaşanan tasvip etmediğmiz bir tartışmadan kaynaklanmıştır. Sinan Aygüle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayda ismi geçen Belediye personeli ile ilgili de idari soruşturmayı başlatmış bulunuyoruz."

Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'ün darbedildiği olayın ardından haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan polis memuru E.K. ile Tatvan Belediyesi çalışanı Y.B, görevden uzaklaştırılmıştı.