Gazeteci Sinan Aygül'e saldıran korumalar Aygül'ü suçladı: 'Cumhurbaşkanı'na hakaret etti'

Bitlis'te Tatvan Belediyesi'nin ihalesinde yaşanan usulsüzlük iddialarını gündeme getiren gazeteci Sinan Aygül'e saldıran, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin korumalarının ifadeleri ortaya çıktı.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, Geylani'nin akrabası olduğu belirtilen, kamera görüntülerinde Aygül’e saldırdığı açık biçimde görülen Yücel Baysalı ifadesinde, "Araç bekliyorduk. 'O… çocukları. Sizin de Tayyip’in de sonu gelecek' dedi. Bu yüzden kavga çıktı" ifadelerini kullandı.

Baysalı Aygül'e saldırırken araya girenleri silahını göstererek engelleyen polis Engin Kaplan da aynı ifadeyi tekrarladı ve Aygül’ün kendilerine saldırdığını öne sürdü.

Kaplan, ayırmaya gelenleri, "Sinan Sinan" diye geldikleri için kavgaya karışacaklarını ve olayın büyüyeceğini düşünerek uzaklaştırdığını iddia etti.

Her iki isim, olayla Tatvan Belediye Başkanı’nın "en ufak ilgisi olmadığı" iddiasının altını özellikle çizdi.

Tanıklar ise her iki ismin Aygül’e, “Bir daha belediye başkanına laf atarsan sonu böyle olur” dediklerini anlattı.

'Sinan Aygül'den şikayetçiyim'

Yücel Baysalı, savcılık ifadesinde şunları söyledi:

"Hastane önünde araç bekliyorduk. Bu sırada sadece sosyal medya üzerinden tanıdığım Sinan Aygül, 'O… çocukları. Sizin de Tayyip’in de sonu gelecek' dedi. Elini yere uzatarak bir şeyler aradı. Bana atacak sandım. Kızgınlıkla kafasına vurdum. Birbirimizi darp ettik. Tabure üzerinde bulduğu cam şişe ile kafama vurdu. Ben de yerden bulduğum sopayla vurdum. Tabure bularak sırtıma attı. Hakaret ve tehditte bulunmadım. 'Bir daha belediye başkanına laf atarsan sonu böyle olur' demedim. Gerçekleşen bu olayda Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin haberi yoktur. Bizi azmettirdiğini müşteki söylese de böyle bir durum yoktur. Olay tamamen bana hakaretinden dolayı gerçekleşmiştir. Şikayetçiyim."

Baysalı, hakimlik ifadesinde ise Aygül’ün kafasına vurduğu iddiasını reddetti.

Polis memuru: Amacım olayın büyümesini önlemekti

Polis Engin Kaplan da ifadesinde Baysalı ile benzer ifadeler kullandı. Kaplan, Aygül’ün kendilerine, hakaret ettiğini, elini yere atarak bir şeyler aradığını, saldıracağını düşündüklerini söyledi.

Kaplan, "Baysalı, kendini korumak amacıyla Aygül’e vurdu. Aygül’ün şişe ile Baysalı’nın kafasına vurduğunu gördüm. Onun sopa ile Aygül’e vurduğunu görmedim. Aygül, tabureyi fırlattı ve elime çarptı… Kavga ederlerken vatandaşlar gelmeye başladı. ‘Sinan Sinan’ diye geldikleri için de yakınları olduğunu düşündüm ve onları uzaklaştırmaya çalıştım. Bunu yapmaktaki amacım, olayın büyümesini önlemekti. Baysalı’nın Aygül’ü darp edebilmesi için yapmadım. Tatvan Belediye Başkanı’nın gelişen bu olay ile ilgisi yoktur. Aygül’den beni yaraladığı, hakaret ve tehdit ettiği için şikayetçiyim" dedi.