Gazeteci Sinan Aygül'e saldıran iki saldırgan yarın hakim karşısına çıkacak

Bitlis Tatvan’da 17 Haziran günü Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin silahlı iki korumasının saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül’e saldırı olayında Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Tatvan 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede saldırganlardan polis memuru Engin Kaplan ve koruma görevlisi Yücel Baysalı hakkında “silahla kasten yaralama” “silahla tehdit” ve “hakaret” suçlarından ceza istenirken azmettirici olarak soruşturmaya dahil edilen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani hakkında ise alınan ifadesinin ardından ek kararla takipsizlik verildi.

Gazeteci Aygül: 'Bu iş bu kadar basit değil'

Konuyla ilgili açıklama yapan saldırının mağduru gazeteci Sinan Aygül, iddianamenin bekledikleri şekilde olmadığını, işlenen suç ve kamuoyunda yarattığı infiale karşılık davanın açılma şeklinin ve istenen cezaların orantısız olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu iş bu kadar bir basit değil. Bir gazeteciye yaptığı haberlerden, yani yerine getirdiği kamu görevinden dolayı, önceden tasarlayarak, öldürme kastı taşıdığı görülen bir yöntem ve silahla saldırmak fiili olabilecek en basit şekilde ele alınmış ne yazık ki. Soruşturma sürecine ilişkin olumlu değerlendirdiğimiz yönler olmakla beraber iddianameye yönelik bir dizi eleştirimiz var, olay birçok yönüyle eksik işlenmiş. Dava bence ‘nitelikli kasten öldürme suçuna teşebbüs’ şeklinde açılmalı ve Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeliydi. Bu haliyle olayın küçültüldüğünü ve basite indirgendiğini, kamu vicdanına zarar veren bir yere gideceğini düşünüyorum.

'Kamunun aydınlanma hakkına yönelik bir saldırı'

Bu bireysel bir mesele değil. Yerleşik tüm teamüllere göre tartışmasız şekilde kamu görevi sayılan gazeteciliğe yönelik bir saldırıdır. Kamunun aydınlanma hakkına, anayasal güvence altına alınmış haber alma-verme hakkına yönelik bir saldırıdır. Bu yönüyle kamuoyunu, sıradan adli bir davadan daha öte ilgilendiren bir dava. Dolayısıyla davaya yaklaşım ve çıkacak sonuç kamuoyunu tatmin edecek düzeyde olmalı.”

Avukat: 'Gidişat kısmen usule uygun ancak beklentimizi karşılamıyor'

Gazeteci Aygül’ün avukatı Av. Diyar Orak, hukuki sürece ilişkin şöyle konuştu:

“Çıkacak sonuç her şeyden önce kamu vicdanını rahatlatmalıdır. Soruşturmanın şekli ve gidişat belki kısmen usule uygundur ancak beklentimizi karşılamıyor. Davanın yaralamadan açılması, Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek olması bizce de yetersiz o yüzden her şeyden önce mahkemeden görevsizlik ve yetkisizlik kararı vermesini ve davayı Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermesini talep edeceğiz. Ancak bununla beraber kovuşturma aşamasında çapraz sorgu, tartışacağımız deliller ve tevsii tahkikat talebimiz olacak. Örneğin azmettirici olarak şikayetçi olduğumuz belediye başkanıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında sadece ifadesi alınarak takipsizlik kararı verilmiş. Talep edilmesine rağmen belediye başkanının iletişim tespiti bile yapılmamış. Saldırıda kullanılan aracı temin eden belediye personeli hakkında hakeza aynı şekilde yüzeysel soruşturma ile takipsizlik kararı verilmiş. Azmettirici olduğu konusunda şüphelerimiz olan belediye başkanı ve suça iştiraki açık olan belediye personeli hakkında takipsizlik verilmesine itiraz edeceğiz.”

Davanın ilk duruşması 14 Eylül Perşembe günü (yarın) saat 15:00’de yapılacak. Saldırganlar ise halen Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. (ANKA)