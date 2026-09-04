Gazeteci Oya Lale Özan Arslan tutuklandı

Gazeteci Oya Lale Özan Arslan hakkında tutuklama kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Arslan hakkında sosyal medya paylaşımları ve YouTube yayınları gerekçe gösterilerek “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arslan’ın evinde arama yapılmış, dijital materyallerine el konulmuştu.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Arslan hakkında tutuklama kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da kararın ardından yaptığı açıklamada Arslan’ın tutuklandığını duyurdu ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Suçlamaları kabul etmedi

Arslan savcılık ifadesinde gazetecilik ve yayıncılık faaliyetlerini YouTube üzerinden sürdürdüğünü belirterek, yayınlarının içerik ve başlıklarını kendisinin hazırladığını söyledi.

Arslan, programlarında ağırlıklı olarak gündemdeki konuların ele alındığını, konukların yorumlarının yayın sırasında geliştiğini ve kendisinin moderatörlük yaptığını ifade etti.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Arslan, herhangi bir suç işleme kastının bulunmadığını belirterek serbest bırakılmasını talep etmişti.

Arslan’a ifadesinde geçmiş yıllarda yayımlanan bazı programların yanı sıra gazeteci Erk Acarer ve Cevheri Güven’le temasları hakkında da sorular yöneltildi.

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Erk Acarer'i konuk etmesinin ardından hedef gösterilmişti

Arslan, son olarak YouTube kanalında gazeteci Erk Acarer’i konuk ettiği yayının ardından iktidara yakın sosyal medya hesapları tarafından hedef gösterilmişti.

Arslan hakkında daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verilmişti.

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